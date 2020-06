Miller “Pronto a puntare al titolo con la Ducati”

“Ho maturato una grande esperienza, punto al titolo”. Non ha dubbi Jack Miller, il pilota australiano che dal 2021 salterà in sella alla Ducati MotoGP ufficiale. “Sono molto felice, con la Ducati mi sento a casa e starò con loro per un altro anno. È un sogno che si avvera, soprattutto di quando ero bambino. È un grande onore correre in rosso, ci è voluto tempo e dedizione ma ora che ho firmato mi sento leggero” dice Miller in una intervista a Sky Sport24. “Sono pronto. Ovviamente si può sempre migliorare ma mi sento in grado di guidare la squadra per lottare per ogni traguardo,

