giovedì, 21 Agosto , 25

Roberta Rei racconta il dolore per l’aborto: “Tutto smette di avere senso”

(Adnkronos) - "È stato il periodo più difficile...

Vit Kopriva, chi è l’avversario di Sinner agli US Open

(Adnkronos) - Vit Kopriva sarà il primo avversario...

Luca Sinigaglia, chi era l’alpinista eroe morto per soccorrere la compagna di cordata

(Adnkronos) - E' Luca Sinigaglia l'alpinista italiano che...

US Open, il tabellone: Alcaraz esordisce con Opelka, Musetti con Mpetshi Perricard

(Adnkronos) - US Open 2025 al via. Oggi,...
millie-bobby-brown-e-mamma,-ha-adottato-una-bambina-con-jake-bongiovi
Millie Bobby Brown è mamma, ha adottato una bambina con Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown è mamma, ha adottato una bambina con Jake Bongiovi

DALL'ITALIA E DAL MONDOMillie Bobby Brown è mamma, ha adottato una bambina con Jake Bongiovi
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Millie Bobby Brown
è diventata mamma. L’attrice star di Stranger Things, serie fenomeno targata Netflix, ha annunciato la notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram insieme al marito Jake Bongiovi.  

Nel post pubblicato oggi, giovedì 21 agosto, la coppia ha scritto: “Quest’estate abbiamo accolto la nostra dolce bambina tramite adozione. Siamo emozionatissimi di iniziare questo meraviglioso capitolo della genitorialità in pace e privacy”. “Ora siamo in tre, con affetto Millie e Jake”, si legge in conclusione del post. 

 

Millie Bobby Brown, 21 anni, e Jake Bongiovi, 23 anni, si sono sposati a maggio del 2024 in Italia. Alla cerimonia, intima e segreta, hanno partecipato soltanto gli amici più stretti, i parenti e i genitori della coppia. Recentemente l’attrice in un’intervista aveva dichiarato il sogno di diventare mamma. “Mia madre ha avuto il suo primo figlio a 21 anni, e mio padre a 19. È una cosa che mi piace da prima di incontrare Jake, fin da quando ero piccola volevo essere una mamma proprio come mia madre lo era per me”, ha detto Brown. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.