Decreto direttoriale della Direzione per gli Incentivi alle imprese del Ministero Imprese e Made in Italy

A seguito di un decreto direttoriale della Direzione per gli Incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), sono stati finanziati altri tre progetti nell’ambito di un bando per la realizzazione di progetti pilota proposti dai soggetti responsabili dei Patti Territoriali (art. 28 decreto legge 30 aprile 2019, n. 34).

Si tratta dei progetti pilota territoriali “Padova Next Generation” della Provincia di Padova (Veneto), “Sistema Etruria” di Patto Duemila s.c.a.r.l. (Toscana/Umbria) e “Appennino Modenese A-Mo” della Provincia di Modena (Emilia-Romagna), per un valore complessivo di 29.903.327,40 euro.

I fondi sono destinati ad agevolazioni alle imprese e ai contributi agli Enti locali con l’obiettivo di sviluppare la base imprenditoriale territoriale attraverso la sperimentazione di servizi innovativi.

A luglio dell’anno scorso, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha assegnato i fondi ai primi quattro progetti pilota territoriali della graduatoria finale (soggetti proponenti: Città Metropolitana di Genova; Zona Ovest di Torino S.r.l.; So.Ge.Pa.T. Messina S.r.l.; Provincia di Ascoli Piceno), accantonando in modo prudenziale parte dei 105 mln di euro originariamente previsti per il Bando.

Il finanziamento di questi tre ulteriori progetti pilota territoriali (classificati rispettivamente al quinto, sesto e decimo posto della graduatoria finale) è stato deciso dalla Direzione Generale competente a seguito di sentenze favorevoli sulle obiezioni presentate.

Ciro Di Pietro

L’articolo MIMIT: 30 milioni di euro per ulteriori 3 progetti pilota territoriali proviene da Notizie dì.