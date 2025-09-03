mimit:-apre-nuovo-sportello-“fondo-per-il-sostegno-alla-transizione-industriale”

Tale Fondo si rivolge a tutte le imprese che vogliono investire nella tutela ambientale

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato l’apertura di un nuovo sportello per usufruire dei benefici del Fondo destinato a supportare la transizione industriale, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Secondo una comunicazione ufficiale, gli Enti di certificazione accreditati hanno la possibilità di emettere un certificato di conformità che, unito a una perizia asseverata, potrà dimostrare che le caratteristiche tecniche dei beni e la loro integrazione nel sistema di gestione della produzione o nella rete di fornitura soddisfano le normative vigenti.

Questo Fondo è indirizzato a tutte le imprese che intendono investire nella protezione ambientale e ha come scopo quello di adattare il loro sistema produttivo alle politiche dell’Unione Europea contro il cambiamento climatico.

Le domande potranno essere inviate a partire dalle 12:00 del 17 settembre fino alle 12:00 del 10 dicembre 2025, utilizzando la piattaforma online gestita da Invitalia.

Per i progetti presentati, è necessario che venga raggiunto almeno uno dei seguenti traguardi: un aumento dell’efficienza energetica nelle operazioni aziendali; ottimizzazione nell’uso delle risorse attraverso una diminuzione del loro impiego, anche tramite riutilizzo, riciclo o recupero delle materie prime e/o utilizzo di materiali riciclati.

Ciro Di Pietro