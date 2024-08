mimit:-attivato-fondo-per-la-realizzazione-dell’ipcei-“idrogeno3”

Il Fondo è finalizzato all’erogazione di contributi alle imprese italiane coinvolte nella realizzazione dei progetti di una rete europea per l’idrogeno

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha disposto, con uno specifico Decreto, l’attivazione di un fondo per sostenere la realizzazione del progetto di comune interesse europeo “Idrogeno 3”, noto anche come “Ipcei Hy2Infra”.

Ciò avviene dopo che la Commissione europea ha deciso il 15 febbraio di approvare proposte di aiuti di Stato per un totale di 6,9 mld di euro da parte di sette paesi europei (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia) nella catena strategica del valore dell’idrogeno.

Il Fondo Ipcei Idrogeno 3, con oltre 994 mln di euro, ha l’obiettivo di sovvenzionare le imprese italiane coinvolte nella realizzazione di progetti di sviluppo della rete europea dell’idrogeno, con particolare attenzione agli investimenti infrastrutturali.

“L’Italia è in prima linea nella sfida dell’idrogeno, con quasi un miliardo di euro investito nella filiera italiana. Il progetto strategico sulla tecnologia green ne fa un altro importante strumento sulla strada della neutralità tecnologica”, ha dichiarato il Ministro per le Imprese e il Made in Italy.

Le sovvenzioni saranno concesse secondo le condizioni stabilite dalla Commissione europea e saranno utilizzate per finanziare le spese nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

I beneficiari del contributo deve possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 21 aprile 2021, essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, non essere in liquidazione privata, non essere sottopostI a procedure concorsuali e non trovarsi in difficoltà finanziarie.

Sono esclusi dall’agevolazione gli operatori i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati per reati che costituiscono causa di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle gare d’appalto o alle procedure di affidamento di servizi e forniture e ai quali sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto n. 231 dell’8 giugno 2001, successive modifiche e integrazioni.

I termini per la presentazione delle domande saranno aperti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale, con apposite disposizioni attuative.

Infine, per ulteriori informazioni e chiarimenti, i soggetti destinatari dell’intervento possono visitare la pagina del sito del Ministero dedicata all’Ipcei Idrogeno 3 e consultare la relativa normativa, le informazioni e le FAQ che verranno pubblicate.

Ciro Di Pietro

