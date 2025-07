mimit,-cancellate-dal-registro-delle-imprese-altre-8mila-coop-inattive

Ministro Urso: “Più trasparenza per tutelare il vero sistema cooperativo”

Continua l’operato del ministero delle Imprese e del Made in Italy per assicurare la chiarezza e l’affidabilità del Registro delle Imprese e dell’Albo nazionale delle società cooperative. Con un decreto emesso il 16 maggio 2025, sono state rimosse d’ufficio 7.975 cooperative risultate inattive da oltre cinque anni e senza patrimoni immobiliari.

Questo rappresenta l’intervento massivo numero tre per la dissoluzione senza l’assegnazione di un commissario liquidatore, seguendo le operazioni del 22 settembre 2023 (4.250 cooperative) e dell’8 marzo 2024 (23.411 cooperative), confirmando un totale di 35.636 in due anni.

La direzione generale Vigilanza del ministero continua così un’impresa ormai sistematica, che ha l’obiettivo di mantenere aggiornati e veritieri i registri pubblici delle cooperative, evidenziando le entità che operano in conformità alle norme.

“Con questo terzo intervento, rinnoviamo il nostro impegno per una maggiore trasparenza riguardo alla reale situazione del sistema cooperativo in Italia. Questa iniziativa sta diventando una prassi annuale, a favore delle cooperative genuine che apportano un contributo significativo alla crescita del nostro Paese. L’eliminazione delle società non operative è una misura concreta per premiare chi svolge un’autentica cooperazione e ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

La rimozione di queste entità permetterà anche “un notevole risparmio per le finanze pubbliche, evitando revisione obbligatorie da parte del MIMIT come stabilito dalla legge per enti che non sono più attivi” ha aggiunto il ministero.

Ciro Di Pietro