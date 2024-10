MIMIT, incontro Urso-Sicindustria area crisi industriale di Gela

Confermato l’impegno del MIMIT a prorogare durata dell’Accordo di Programma

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato a Palazzo Piacentini una delegazione di Sicindustria, guidata dal Presidente Luigi Rizzolo. All’incontro erano presenti anche il senatore Raul Russo e Salvatore Scuvera, deputato dell’Assemblea regionale siciliana.

Al centro della discussione odierna la riapertura dell’Area di Crisi Industriale Complessa di Gela e l’applicazione del regime di sostegno previsto dalla normativa in materia, si legge nel comunicato.

Il Ministro Urso ha confermato l’impegno del MIMIT per la proroga della durata dell’Accordo di Programma sull’area di crisi complessa, nonché per l’applicazione delle misure previste dalla legge 181 del 1989 per il rilancio dell’area, tenendo conto del contributo delle organizzazioni economiche locali, e per l’istituzione di un Tavolo di lavoro tra il Ministero e Invitalia.

