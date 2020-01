Mimmo Pesce: “Gattuso non ha tutte le colpe, ma adesso si pensa alla Serie B”

Il comico e noto tifoso partenopeo Mimmo Pesce ha raccontato ai microfoni di Radio Sportiva le sensazioni all’indomani della sconfitta in Napoli-Fiorentina. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Ieri è stata una serata triste e difficile, così come lo è stata per tutti i tifosi del Napoli. Anche stamani sono a letto con la flebo. Bisognava avere il coraggio di fare scelte nette, quando è finito un ciclo si deve ripartire. Chi vive sull’oggi si ritrova in questa situazione. Ce l’ho con De Laurentiis e con il resto dello staff, mi sembrano che abbiano toppato tutti. Scaricare tutto su Gattuso, che comunque ha le sue colpe, mi sembra improvvido. Rischio Serie B? Fino a due-tre settimane nessuno ci pensava minimamente, da ieri sera invece in tanti iniziano a pensarci”.

Il Napoli troverà la Juventus nel prossimo turno di campionato, ma il momento è dei peggiori. Gattuso ha gettato ombre sull’unità dello spogliatoio: qualcosa non va ed il cambio di guida tecnica non ha aiutato la squadra azzurra.

