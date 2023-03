Min.Energia Azerbaigian: aziende italiane cooperino su rinnovabili

Paese si propone come fornitore energia verde per Europa

Roma, 10 mar. (askanews) – Dopo la firma del contratto tra Ansaldo Energia e Azerenerji, il più grande produttore di energia elettrica dell’Azerbaigian “auspico che ci sarà cooperazione con le aziende italiane nel settore dell’energia verde”, ha detto ad askanews il ministro dell’Energia azerbaigiano Parviz Shahbazov a margine del Global Baku Forum.

Ansaldo Energia fornirà quattro turbine a gas AE94.3A per la centrale di Mingachevir, per un valore di oltre 160 milioni di euro.

Nel corso del panel dedicato alle nuove rotte dell’energia nel corso del Forum il ministro ha sottolineato che Il PAese caucasico intende “fornire energia verde prodotta in Azerbaigian all’Europa”. Ieri, aprendo il forum, il presidente Ilham Aliyev ha annunciato che negli ultimi nove mesi Baku ha firmato contratti e Memorandum of uderstanding con diverse compagnie energetiche per la creazione di 25 gigawatt di energia verde, solare ed eolica. “Il nostro potenziale eolico offshore nel Mar Caspio è di 157 gigawatt, per non parlare dei circa 40 gigawatt onshore”, ha affermato Aliyev.

