minacce-a-francesca-fagnani,-disposta-vigilanza-privata.-lei:-“sono-serena”

(Adnkronos) – Vigilanza disposta dalla prefettura di Roma per la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani. A quanto si apprende la Vigilanza Generica Radiocontrollata è stata decisa per l’autrice di ‘Mala Roma Criminale’ al termine di una Riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia. “Grazie a tutti per i messaggi e per l’interessamento. Sono serena” ha scritto la giornalista su X.

“Se un libro, un lavoro giornalistico fanno innervosire la criminalità, vuol dire che quel testo e quel giornalista, hanno visto giusto” afferma il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai. “Per questo esprimiamo convinta vicinanza alla giornalista Francesca Fagnani, a cui è stata assegnata una vigilanza stretta dalle autorità. I cronisti non possono essere minacciati. La libertà di espressione deve vincere su tutto”.