Minaccia una donna con un coltello e la scaraventa a terra per rubarle il cellulare, arrestato

Ieri sera un uomo e una donna che stavano passeggiando in via Lavinaio sono stati vittima di una rapina da parte di una persona armata di coltello che, per impossessarsi del cellulare della donna, l’ha minacciata e aggredita scaraventandola a terra. In quel momento, una volante del commissariato Vicaria-Mercato, in transito per il servizio di controllo del territorio, è stata attirata dalle urla della donna ed ha visto un uomo che si stava allontanando velocemente disfacendosi di un coltello e un cellulare.

I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato, recuperato il cellulare restituendolo alla coppia che frattanto si era avvicinata per raccontare l’accaduto.

