Mind: call e iniziative dedicate ai giovani che guardano al futuro

Premi, borse studio, orientamento lavoro, e sostegno psicologico

Milano, 17 apr. (askanews) – Sono ancora aperte tre Call del progetto MIND Education e altre iniziative – rivolte alle scuole primarie e medie, agli studenti universitari e degli ITS e ai neolaureati e neodiplomati – che prevedono l’assegnazione di oltre 19 mila euro in premi, borse di studio, stage, percorsi gratuiti di orientamento sui lavori del futuro e di supporto psicologico. Dopo la IV edizione del Social Innovation Campus che ha coinvolto a marzo circa 3700 studenti delle scuole secondarie in attività di PCTO e giovani universitari, ricercatori e cooperatori, prosegue quindi l’impegno di Mind, Milano Innovation District nel dar vita a una palestra dell’innovazione sociale implementando il coinvolgimento delle giovani generazioni e delle istituzioni scolastiche e accademiche, non solo del milanese ma di tutta Italia.

I bandi – reperibili completi di tutte le informazioni al sito www.fondazionetriulza.org – riguardano: -Il concorso “A City in MIND. Salute e Benessere per tutti”, che premia i progetti e gli elaborati delle scuole primarie e medie della Lombardia. In palio 9.000 euro. Deadline: 30 aprile 2023. Evento di premiazione online: 6 giugno.

-Due CALL4IDEAS dedicate a studenti, neolaureati e dottorandi delle università italiane e, per la prima volta, aperte anche agli studenti degli ITS e delle Università e scuole di moda europee. Deadline 28 maggio 2023. La prima call “Big Data For Gender Equality” prevede per i tre progetti vincitori complessivamente 10mila euro di premio. L’obiettivo è ideare soluzioni e iniziative che sfruttino l’utilizzo dei Big Data per lo sviluppo di servizi e infrastrutture per limare/eliminare la disparità di genere e permettere a tutti gli individui che popolano MIND di vivere la città del futuro a pieno. La seconda call “MIND Fashion” vedrà preiamot il progetto vincitore con la partecipazione ad un percorso formativo presso ‘D-house Academy’, all’interno del laboratorio urbano di D-house che culminerà con la produzione del capo o dell’accessorio proposto. I secondi e i terzi classificati vinceranno due scholarship per il certificate programme in Fashion & Sustainability Management di EllS, European Institute of Innovation for Sustainability, e l’opportunità di stage formativi in aziende del settore.

Altre iniziativa messa in campo da Mind è il percorso di orientamenbto gratuito alla professioni del futuroi “FUTURABILI”. Quattro pillole formative presso Mind, Milano Innovation District per persone dai 18 ai 34 anni. Iscrizioni entro l’8 maggio al link https://mind.t-factor.eu/futurabili-community-house Vanno infine segnalate le attività di supporto psicologico gratuito dedicato ai giovani tra i 15 e 34 anni che vivono, studiano o abitano nel rhodense o a Baranzate e residenti in Lombardia; servizio attivato nell’ambito del “Circolar Youth Energy” finanziato da Regione Lombardia, promosso da CoopeRho (capofila), Fondazione Triulza e i Comuni di Baranzate e di Vanzago. Sono 12 i posti ancora disponibili. Il servizio prevede un massimo di dieci colloqui tra il giovane e uno psicologo, che possono svolgersi online o in presenza. Informazioni: 02-9374719, 335-7610116. Info sul progetto: https://fondazionetriulza.org/circular-youth-energy-la-forza-delle-tue-idee-diventa-realta/

