mind-education:-1.100-giovanissimi-progettano-la-città-inclusiva

La premiazione delle migliori idee ha concluso la Innovation Week

Milano, 14 mag. (askanews) – Oltre 200, tra bambini e ragazzi delle scuole primarie e medie, studenti delle superiori e laureati, accompagnati dai loro professori, genitori e amici, hanno partecipato all’evento di premiazione, sabato 11 maggio 2024, della VII edizione del progetto “MIND Education”. Una vera festa dell’innovazione e della sostenibilità – con laboratori di robotica collaborativa e visite guidate al distretto – in cui i protagonisti sono stati i progetti, le idee e le testimonianze dei giovani che hanno dimostrato creatività e concretezza nel progettare e immaginare una città del futuro sostenibile, accessibile e inclusiva: a misura di tutti. Non poteva esserci finale migliore per l’Innovation Week.

“MIND Education” ha coinvolto in questo anno scolastico circa 1.100 studenti e, oltre ad offrire un montepremi complessivo di 14.000 euro – la maggior parte destinato alle scuole per l’acquisto di attrezzature o attività didattiche – ha offerto l’opportunità ai più piccoli di rispondere con ingegno alle sfide delle nostre città e ai giovani di approfondire con oltre 50 relatori le opportunità formative e di lavoro degli stakeholder presenti in MIND, il distretto dell’innovazione di Milano. Dal 2018, “MIND Education” persegue l’obiettivo di coinvolgere i giovani e metterli al centro del progetto di sviluppo dell’area, rendendoli consapevoli protagonisti della città del futuro: in queste prime 7 edizioni, il programma ha già raggiunto oltre 11.100 studenti, dalle scuole primarie fino alle università, ed erogato 109.000 euro in premi.

Promossa da Arexpo, Lendlease e Fondazione Triulza, l’ultima edizione di “MIND Education” si è sviluppata grazie alla partnership con il gruppo San Donato, alla collaborazione con Human Technopole, l’Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano e JRC-Commissione Europea, e al sostegno della rete di imprese Think Smart Mobility @MIND.

La sfida proposta da “MIND Education” a circa 400 bambini, bambine ragazzi e ragazze era quella di presentare soluzioni, idee e proposte, creative e innovative, che utilizzassero una prospettiva multisensoriale, per promuovere la sostenibilità sociale e ambientale nella città del futuro e allo stesso tempo favorire l’accessibilità, con un’attenzione verso le persone con fragilità o disabilità sensoriali. Hanno partecipato all’iniziativa 32 classi di scuole di Baranzate, Bollate, Borgoforte, Calolziocorte, Como, Fagnano Olona, Milano, Rho, Siziano, Vertova. Sette le scuole che con i loro progetti si sono aggiudicati i 9.000 euro in premi per l’acquisto di attrezzature didattiche e laboratoriali.

Questi i vincitori: Categoria scuole primarie: 1° classificato classe 2A della Scuola Primaria Paritaria Istituto Buon Pastore Milano con il progetto ‘A noisy city’, un gioco per sensibilizzare all’ascolto dei suoni e dei rumori della città. 2° classificato classi 3A e 3B dell’Istituto Comprensivo di Vertova – Scuola primaria di Fiorano Al Serio (BG) con il progetto ‘Tra la terra…un tesoro’, un percorso sulla biodiversità con varie attività, tra cui un orto didattico e delle attività di cucina, utilizzando i cinque sensi. 3° classificato classe 5A Scuola Primaria Paritaria Istituto Buon Pastore Milano con ‘A blind city’, un gioco in cui si utilizzano le percezioni sensoriali tattili per realizzare un disegno. Premi di 2.000, 1.500 e 1.000 euro rispettivamente.

Categoria Scuole Secondarie di I grado: 1° classificato classe 1B I.C. Como Centro Città – Scuola Secondaria G. Parini con il progetto ‘Con occhi diversi’, una mostra multisensoriale accessibile sulle artiste Yayoi Kusama e Alda Merini. 2°classificato classe 3G I.C. di Calolziocorte (LC) – Secondaria di Carenno con ‘Mettiamo in luce’ gli obiettivi della sostenibilità’, un set di 17 lampade ispirate agli Obiettivi dell’Agenda 2030. Terzo classificato – ex aequo classe 2A Olona International School di Fagnano Olona con ‘Shopping in the future’, una nuova idea di centro commerciale verde e sostenibile, con un’attenzione alle percezioni sensoriali. Terzo classificato ex aequo, classi 3A, 3B e 3C I.C.S. Gianni Rodari – Scuola secondaria di 1° grado Galileo Galilei di Baranzate con ‘Labirinto sensoriale’, percorsi accessibili e pensati per stimolare i diversi sensi, attraverso l’uso di materiali e texture particolari. Premi di 2.000, 1.500 e 1.000 euro (500€ per ognuno dei due ex aequo).

Il Concorso ideato da Fondazione Triulza, ha avuto il patrocinio da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e il Patto dei Comuni Nord Ovest Milano. Grazie alla collaborazione di Fondazione Triulza con Microsoft nella prossima edizione di MIND Education ci sarà un premio speciale, sostenuto da Microsoft, per scuole elementari e medie. Durante l’evento sono state inoltre premiate le classi superiori che in modo volontario hanno deciso di realizzare un video per il Contest “Un Claim per MIND Education”. I video sono stati realizzati fuori dell’orario scolastico e dopo aver partecipano ad uno o più dei sette incontri PCTO di approfondimenti verticali e settoriali con 50 rappresentanti del mondo delle imprese profit e non profit, della ricerca, delle università, degli ITS che hanno coinvolto 700 studenti di 36 classi di istituti superiori della Lombardia. Prima classificata la Classe 4B Liceo Artistico Lucio Fontana di Arese; 2° classificato classe 3F Scienze applicate IISS Bertrand Russell di Garbagnate Milanese; 3° classificato classe 5ID Settore informatico dell’ITIS Paleocapa di Bergamo.

Infine sono state premiate quattro tesi di laurea dell’Università degli Studi di Milano e del Politecnico di Milano che hanno partecipato alla Call 4 Ideas per sviluppare la consapevolezza e la ricerca nell’ambito delle microplastiche e approfondire l’impatto sulla salute e sull’ambiente.

Per l’Università degli Studi di Milano sono stati premiati a pari merito con 1.250 euro le tesi di Nicolò Siena – “Assessment of sub-lethal effects induced by microplastics of Polylactic Acid (PLA) on Daphnia” – e di Ahmed Nbiga – “An investigation of microplastic contamination in beach sediments from Alpine and Subalpine Italian lakes” – della Facoltà di Scienze e Tecnologie.

Per il Politecnico di Milano il primo premio di 1.500 euro è stato assegnato alla tesi di Arianna Vismara – “Development of Coarse-Grain Models for in silico Study of Nanoplastics and Protein Corona: Analysis of the Interactions with Peptides and the Lipid Membrane” – e il secondo premio di 1.000 euro alla tesi di Giorgia Galvani – “Sviluppo di modelli Coarse – Grain per lo studio in silico dell’interazione tra nanoplastiche e proteine umane” – della Facoltà di Ingegneria Biomedica. Alle giurie del concorso “A City in MIND”, contest “Un claim per MIND Education” e “Call 4 Ideas” sulle microplastiche hanno partecipato: Chloe Larsay, responsabile di Comunicazione – Gruppo San Donato; Diego Rubolini, professore in Ecologia Dip. Scienze e Politiche Ambientali – Università degli Studi di Milano; Douglas Gilliland, Synthesis and Characterisation Team Leader – JCR Joint Research Centre della Commissione Europea di Ispra (VA); Edoardo Nardella, art director – Arexpo; Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario – IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio; Felice Romeo consigliere – Fondazione Triulza; Giulia Bonisoli, Public Realm Development manager – Lendlease; Giuliana Coccia, referente Gdl Goal 1-10 – Gdl Goal 8 – ASviS- Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; Giuseppe Banfi, Direttore Scientifico – IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio; Giuseppina Cleffi, Ufficio Orientamento – Politecnico di Milano; Ilaria Mariani, responsabile di Comunicazione – Arexpo; Marta Nathansohn responsabile di Comunicazione – Human Technopole; Mauro Capitanio, direttore commerciale, Programmazione e Sostenibilità – Arexpo; Riccardo Guidetti, Mobility manager e referente del Progetto Città Studi Campus Sostenibile – Università degli Studi di Milano; Simone Vesentini, professore associato Dip. di Elettronica, Informazione e Bioingegneria – Politecnico di Milano.