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Minetti, Meloni: rispettata legge, ma d’accordo su altri accertamenti
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Minetti, Meloni: rispettata legge, ma d’accordo su altri accertamenti

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“Mi fido del ministro Nordio, conferma grazia non è mia competenza”

Roma, 28 apr. (askanews) – “Mi fido del ministro Nordio, per quello che riguarda la conferma della grazia la competenza non è mia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, rispondendo a una domanda della stampa sul caso della grazia a Nicole Minetti.”Questo provvedimento non ha seguito in niente un iter diverso da quello che hanno seguito gli altri provvedimenti e quindi è stato portato avanti nel rispetto della legge e nel rispetto della prassi”, ha detto, aggiungendo “chiaramente sono poi emersi altri elementi e sulla base di quegli elementi il presidente Repubblica ha chiesto, per il nostro tramite a chi deve fare verifiche, quindi torniamo ovviamente alle procure generali, di fare ulteriori accertamenti e io sono d’accordo sul fatto che vadano fatti ulteriori accertamenti””Però non potrei dire che nell’iter di tutta la vicenda ci siano stati fino ad oggi, almeno da quello che so io oggi – emergessero altri elementi figuriamoci – non posso dire che ci sia stato qualcosa di errato, di particolare, di strano di curioso rispetto a quello che è accaduto per le altre 1.245 richieste che sono state lavorate in questi anni”

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