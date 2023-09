Mini Cooper, arriva la quinta generazione All Electric

Autonomia circa 400 km. Nuovo sistema operativo su base Android

Milano, 2 set. (askanews) – Arriva la quinta generazione della Mini Cooper (gruppo Bmw) a tre porte, presentata in versione solo elettrica. Due le varianti Cooper E e Cooper SE, più potente e con più autonomia.

La nuova Mini Cooper riprende gli elementi stilistici dell’iconico modello, fra cui i fari anteriori circolari, rivisitati in chiave ancora più minimalista. Anche gli interni sono minimali: al centro il nuovo display oled per l’infotainment, mentre per le funzioni di guida c’è la nuova “toggle bar”. Il tutto è gestito dal nuovo sistema operativo 9 basato su Android. Al debutto l’assistente vocale attivabile con “Hey Mini”. Numerosi i sistemi di assistenza alla guida gestiti da 12 sensori a ultrasuoni e 4 telecamere sorround view che consentono alla vettura di parcheggiarsi da sola.

La Mini Cooper E monta un motore elettrico da 184 CV (290 Nm di coppia) per uno 0-100 km/h in 7,3 secondi e una batteria da 40,7 kW per 305 km di autonomia (Wltp). La versione SE invece ha una potenza di 218 CV (330 Nm di coppia), per uno 0-100 in 6,7 secondi e una batteria da 54,2 kW, con un’autonomia che può arrivare a 402 chilometri. Le batterie sopportano rispettivamente ricariche fino a 75 e 95 kW per passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti. La nuova All-Electric Mini Cooper è disponibile in quattro allestimenti, fra cui la sportiva John Cooper Works.