Mini lockdown in provincia di Latina, e potrebbe non essere l’unico

AGI – E’ mini lockdown nella provincia di Latina. La stretta della Regione Lazio è arrivata per far fronte all’impennata dei contagi e tra le nuove misure anti-Covid ci sono la chiusura anticipata di pub, bar e ristoranti alle ore 24, il contingentamento del numero di persone che possono frequentare contemporaneamente palestre, scuole di ballo e altre attività di natura sportiva effettuata in luoghi chiusi e anche la richiesta di favorire, laddove possibile, lo smart working.

L’unità di crisi della Regione Lazio ha tenuto conto dell’incremento dei casi registrati dal 4 ottobre pari al 155%, in relazione alle note della Asl di Latina del 7 di ottobre.

