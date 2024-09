Minicar, Aixam inaugura nuovo stabilimento e punta a crescere in Ue

Investimento di 30 mln. Obiettivo 350 mln di ricavi al 2028

Milano, 25 set. (askanews) – Continua la strategia di crescita di Aixam-Mega sul mercato europeo dei quadricicli. Dopo il recente lancio della Minauto Access in versione elettrica, per confermare l’Italia come seconda area di fatturato, la società del gruppo Polaris ha inaugurato il terzo stabilimento produttivo in Francia, ad Andancette. L’operazione ha previsto un investimento complessivo di 30 milioni di euro, il più ingente sostenuto dalla società negli ultimi 20 anni.

L’obiettivo è chiaro, sostenere la forte crescita di Aixam-Mega. Come ha sottolineato il Direttore Generale Olivier Pelletier “prevediamo un incremento annuale progressivo della produzione tra il 5 e il 10%. Entro il 2028 contiamo di superare il fatturato di 350 milioni di Euro, confermando un trend che ha visto Aixam-Mega crescere in Europa del 124% tra il 2013 e il 2023.”

Il nuovo stabilimento si trova sulle rive del Rodano, nel dipartimento della Drôme della regione dell’Alvernia- Rodano-Alpi. La superficie totale è circa 17.400 – dove lavorano 160 dipendenti – ed è strutturato su tre unità produttive completate nel corso di 15 mesi. Ad agosto 2023 sono entrate in funzione le prime due unità di 6.000 mq ciascuna, destinate alla produzione di telai e parti di carrozzeria.

Molta attenzione è stata data al tema della sostenibilità. Grazie anche al riciclo di parte dell’energia lo stabilimento è largamente autosufficiente dal punto di vista dei consumi. Inoltre nello stabilimento, grazie ai processi di ablazione con il laser, è stato ridotto a zero l’inquinamento, in particolare per le acque reflue e l’uso di acidi. Infine è diminuito il costo energetico rispetto a tecnologie tradizionali come lo stripping chimico o la granigliatura.

Nel mercato italiano – dove è sbarcata nel 1997 – Aixam-Mega ha venduto nel 2023 oltre 4.000 veicoli (dei quali il 22% elettrici) per un fatturato di oltre 46 milioni di Euro con un aumento del 13% rispetto a 2022.

Più in generale la società ha conosciuto una crescita del 263% nell’arco dell’ultimo decennio, confermando l’Italia il più importante mercato del continente dopo quello di origine. Per quanto riguarda le vendite di veicoli elettrici solo cinque anni fa queste ultime rappresentavano – sempre in Italia – solamente il 2%. Una dimostrazione che si tratta di un segmento non più di nicchia, in grado anzi di trainare il mercato totale delle minicar con un +114% dal 2020 a oggi. L’obiettivo di Aixam-Mega è raggiungere il 30% di veicoli elettrici entro il 2024.

Come sottolinea il Direttore Generale Aixam-Mega Italia Tom Faget, “stiamo consolidando un trend molto positivo. Nel 2024 stimiamo una produzione di 19.900 veicoli – di cui 3.100 elettrici pari ad un 15% del totale – con un +4% rispetto al 2023. Il mercato italiano si conferma per noi molto importante e dinamico come dimostrano anche le cifre relative al 2024. Ad oggi l’immatricolato Italia gennaio-agosto ha conosciuto un incremento dell’11%, con 4.100 veicoli venduti – di cui 900 elettrici pari al +2% di vendite totali rispetto al 2023”.