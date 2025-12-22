“Minimarket” è il nuovo comedy show Rai ideato da Filippo Laganà

Con Kevin Spacey alla guida di un cast ricco e sorprendente

Roma, 22 dic. (askanews) – “Minimarket” è il nuovo comedy show di Rai Contenuti Digitali e Transmediali ideato da Filippo Laganà, con Kevin Spacey alla guida di un cast ricco e sorprendente. La serie racconta il sogno di Manlio Viganò, giovane laureato in legge che lavora in un minimarket davanti alla Rai a Roma e aspira a diventare una star televisiva. Accanto a lui c’è Kevin, amico immaginario e mentore imprevedibile interpretato da Spacey, che incarna una coscienza artistica ironica e spiazzante. Dieci puntate dal tono brillante e surreale, animate da personaggi fuori dagli schemi. Il cast include, tra gli altri, Paola Tiziana Cruciani, Massimo Wertm ller, Francesco Pannofino, Massimo Ghini e Alexia. Il debutto è previsto su RaiPlay da venerdì 26 dicembre con le prime cinque puntate. Il boxset completo sarà disponibile dal 9 gennaio sempre sulla piattaforma Rai.Filippo Laganà dichiara: Kevin Spacey è stato un regalo artistico enorme. Lavorare con lui è stato come avere un maestro che ti spinge a osare, proprio come accade al mio personaggio Manlio nella serie .