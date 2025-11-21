ministero-della-cultura,-lascia-il-capo-ufficio-stampa-tatafiore:-“dimissioni-immediate”

(Adnkronos) – Piero Tatafiore, il capo ufficio stampa del ministero della Cultura, annuncia in una nota le sue dimissioni “immediate e irrevocabili” dal ruolo. Ad annunciarlo, lo stesso Tatafiore in una nota.

“Ho appena comunicato al ministro della cultura, Alessandro Giuli, le mie immediate e irrevocabili dimissioni dall’incarico di capoufficio stampa del Mic. L’utilizzo di strumenti istituzionali per comunicazioni di natura politica è stato da parte mia un errore improprio di cui mi scuso prima di tutto con il ministro che ringrazio per l’opportunità di crescita lavorativa che mi ha concesso e con l’intero gabinetto”, conclude Tatafiore.

“Per il ministro era un atto dovuto e irreversibile, l’impegno politico pubblico di un ministro espresso da Fdi o da qualsiasi altro partito legittimo e insindacabile, ma per Giuli è inaccettabile qualsiasi ombra di sospetto su un utilizzo di strumenti comunicativi istituzionali per attività che spetta alle agenzie, semmai, riportare”. E’ quanto sottolineano fonti del ministero della Cultura in merito alle dimissioni del capo ufficio stampa Tatafiore.