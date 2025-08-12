martedì, 12 Agosto , 25

Sinner e gli attacchi di Mannarino per caso Clostebol: “Non credo a Babbo Natale”

(Adnkronos) - Adrian Mannarino sarà il prossimo avversario...

Segna dopo 4 mesi, capriola alla Hernanes e stagione a rischio

(Adnkronos) - Una capriola... finita male. È successo...

Inchiesta urbanistica Milano, Riesame annulla arresti per Bezziccheri e Scandurra

(Adnkronos) - Il Tribunale del Riesame di Milano...

Sinner, qual è il segreto per allungare la carriera? La ‘ricetta’ di Jannik

(Adnkronos) - Jannik Sinner punta Cincinnati, ma non...
ministero-salute-di-gaza:-“da-inizio-guerra-morte-227-persone-per-fame”.-israele:-“numeri-gonfiati”
Ministero Salute di Gaza: “Da inizio guerra morte 227 persone per fame”. Israele: “Numeri gonfiati”

Ministero Salute di Gaza: “Da inizio guerra morte 227 persone per fame”. Israele: “Numeri gonfiati”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMinistero Salute di Gaza: "Da inizio guerra morte 227 persone per fame". Israele: "Numeri gonfiati"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Nella Striscia di Gaza “sono morte per malnutrizione 227 persone, di cui 103 bambini dall’inizio della guerra”. E’ quanto denuncia il ministero della Salute dell’enclave, citando dati, riportati da Al Jazeera. Secondo la stessa fonte nelle ultime 24 ore sono morti almeno 89 palestinesi. I feriti sarebbero stati 513 feriti negli attacchi israeliani a Gaza.   

Nella dichiarazione, diffusa del ministero su Telegram, si apprende anche di undici corpi recuperati sotto le macerie, vittime di precedenti attacchi israeliani. La guerra di Israele a Gaza, dal 7 ottobre 2023, ha causato la morte di 61.599 palestinesi e il ferimento di 154.088 persone, ha aggiunto il ministero specificando che il numero totale di richiedenti aiuti, uccisi dal 27 maggio scorso, da quando cioè Israele ha introdotto il nuovo meccanismo di distribuzione degli aiuti attraverso Ghf, ha raggiunto quota 1.838, con oltre 13.409 feriti. 

“Non ci sono segnali di malnutrizione generalizzata nella Striscia di Gaza” ha affermato il Coordinator of government activities in the territories (Cogat), ente del ministero della Difesa israeliano in un nuovo rapporto nel quale si afferma che, lì dove l’Onu mette in guardia da settimane contro un rischio di “carestia generalizzata”, non ci sono segnali di malnutrizione. Il Cogat, responsabile dell’amministrazione civile dei territori palestinesi, indica di aver effettuato un “esame approfondito” dei dati e delle cifre, diffuse da Hamas sui decessi causati dalla fame nell’enclave palestinese, accusando il gruppo di “sfruttamento cinico di immagini tragiche” sui media e di aver gonfiato il numeri dei decessi. 

Il Cogat, invece, ha affermato di rilevare “un significativo scarto” tra queste cifre e “i casi documentati, con dettagli di identificazione completi”, sollevando “dubbi sulla loro credibilità”. L’analisi caso per caso dei decessi, secondo il Cogat, ha mostrato che “la maggior parte delle vittime, soffriva di condizioni pregresse che hanno portato al deterioramento del loro stato di salute, senza poter correlare il decesso con il loro stato nutrizionale”, ha affermato l’ente.  

In un comunicato, Hamas ha replicato a quella che definisce una lista di “menzogne”, accusando il Cogat del “tentativo disperato e vano di camuffare un crimine documentato a livello internazionale, la fame sistematica” della popolazione gazawi. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 148 persone sono morte per le conseguenze della malnutrizione da gennaio, e quasi 12.000 bambini di meno di cinque anni nel solo mese di luglio hanno sofferto di malnutrizione acuta, il numero più alto registrato dall’inizio del conflitto. Il Programma Alimentare Mondiale ha stimato che “più di un terzo della popolazione non mangia per diversi giorni consecutivi” e ha segnalato un “aumento significativo della malnutrizione acuta”. “La malnutrizione a Gaza è una realtà, sta progredendo rapidamente e colpisce tutta la popolazione”, ha affermato Jean-Guy Vataux, capo della missione Msf nei territori palestinesi. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.