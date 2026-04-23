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Ministro Difesa Israele Katz: riporteremo Iran a età della pietra
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Ministro Difesa Israele Katz: riporteremo Iran a età della pietra

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Pronti a riprendere guerra, aspettiamo via libera Usa

Tel Aviv, 23 apr. (askanews) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che il suo Paese è “pronto a riprendere la guerra contro l’Iran”, aggiungendo che sta aspettando il via libera dagli Stati Uniti per riportare l’Iran “all’età della pietra”.”Israele è pronto a riprendere la guerra contro l’Iran – ha detto – l’Idf è pronto sia alla difesa che all’attacco e gli obiettivi sono stati individuati, stiamo aspettando il via libera dagli Stati Uniti, innanzitutto per completare l’eliminazione della dinastia di Khamenei – promotrice del piano di distruzione contro Israele – e dei successori ddella leadership del regime terroristico iraniano; inoltre per riportare l’Iran al Medioevo e all’età della pietra, facendo saltare in aria le principali strutture energetiche ed elettriche e distruggendo le infrastrutture nazionali ed economiche”.

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