Ministro Schillaci: “Rendiamo medicina generale una specializzazione”

Roma, 21 feb. (askanews) – “Nessuna ha mai detto che vogliamo rompere il rapporto fiduciario che c’è tra i pazienti e il medico di medicina generale. La libera scelta del paziente rimane qualcosa che nessuno vuole toccare. Se ci si lamenta perché i giovani sono poco attratti dalla medicina generale, intanto rendiamola una specializzazione, su questo ci sono vari disegni di legge in Parlamento, in modo che possano essere pagati come gli altri specializzandi delle altre discipline mediche e che possano avere poi un titolo universitario come quelli che fanno le altre specializzazioni mediche. E poi, ripeto, bisogna collaborare affinché la presenza di medici di medicina generale sia assicurata all’interno delle case di comunità”: lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite a Start su Sky TG24.