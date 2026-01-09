Minneapolis, donna uccisa da agente anti-immigrazione: spunta un nuovo video ripreso dal cellulare del poliziotto

ROMA – Una prospettiva cruda e ravvicinata sugli attimi appena precedenti l’uccisione di una donna, Renee Nicole Good, che ha coinvolto gli agenti anti-immigrazione (Ice) a Minneapolis. Sta circolando un filmato, di appena 47 secondi, ottenuto dall’emittente Alpha News che mostra le immagini riprese dal cellulare di uno dei poliziotti. Nel video, la 37enne è seduta al volante della sua macchina, mentre parla con chi la filma.

“Non sono arrabbiata con te. Non sono arrabbiata con te”, dice la donna con tono calmo. La fotocamera continua a riprendere e un altro agente dice: “Esci dalla macchina. Esci da quella fottuta macchina”. Poi l’auto si muove verso l’agente che riprende, fuori dall’obiettivo si sentono gli spari e il rumore della macchina che si schianta sul lato opposto. E sul finale della clip si sente anche qualcuno che dice: “Fottuta stronza”.

La morte della donna ha acceso le proteste in tutti gli Stati Uniti, aggravando le tensioni sulla repressione dell’immigrazione da parte dell’amministrazione Trump. La moglie di Good ha dichiarato che, quando sono state fermate, stavano solo cercando di aiutare dei vicini.

IL VICEPRESIDENTE JD VANCE SU X: “LEGITTIMA DIFESA”

Il video è stato condiviso dal vicepresidente Usa JD Vance, che parla di legittima difesa da parte dell’agente: una teoria diffusa dal Dipartimento per la sicurezza interna, secondo cui Good avrebbe cercato di investire gli agenti. “Guardate questo, per quanto sia difficile- scrive Vance-. A molti di voi è stato detto che questo agente delle forze dell’ordine non è stato investito da un’auto, non è stato molestato e non ha ucciso una donna innocente. La realtà è che la sua vita era in pericolo e ha sparato per legittima difesa”.

Secondo quanto scrive Abc News, il procuratore della contea di Hennepin, Mary Moriarty, ha dichiarato, durante una conferenza stampa, che il suo ufficio, con competenza su Minneapolis, ha la giurisdizione per prendere qualsiasi decisione in merito all’accusa relativa alla sparatoria mortale dell’Ice. E ha sottolineato: “Posso dire che l’ufficiale dell’Ice non gode di immunità completa qui”.

IL PRIMO VIDEO CIRCOLATO

