minneapolis,-mare-di-fiori-e-biglietti-su-luogo-uccisione-alex-pretti

Il 37enne freddato dagli agenti federali nella città Minnesota
Minneapolis (Minnesota), 26 gen. (askanews) – Un mare di fiori e bigliettini che diventano un memoriale con persone che si riuniscono per un pensiero o una preghiera sul luogo dell’uccisione di Alex Pretti, 37 anni, il secondo manifestante ad essere ucciso a colpi d’arma da fuoco a Minneapolis da agenti federali del Border Patrol. Cresce intanto in molte città americane l’indignazione contro i raid anti-migranti voluti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.