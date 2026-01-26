lunedì, 26 Gennaio , 26
Minneapolis, mare di fiori e biglietti su luogo uccisione Alex Pretti

Di Redazione-web

Il 37enne freddato dagli agenti federali nella città Minnesota

Minneapolis (Minnesota), 26 gen. (askanews) – Un mare di fiori e bigliettini che diventano un memoriale con persone che si riuniscono per un pensiero o una preghiera sul luogo dell’uccisione di Alex Pretti, 37 anni, il secondo manifestante ad essere ucciso a colpi d’arma da fuoco a Minneapolis da agenti federali del Border Patrol. Cresce intanto in molte città americane l’indignazione contro i raid anti-migranti voluti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

