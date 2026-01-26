lunedì, 26 Gennaio , 26
minneapolis,-merz:-livello-di-violenza-negli-stati-uniti-preoccupante
Il cancelliere spera che le autorità faranno chiarezza

Amburgo (Germania), 26 gen. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito “preoccupante” il “livello di violenza” negli Stati Uniti dopo la morte di un secondo cittadino americano a Minneapolis, ucciso dagli agenti federali per l’immigrazione.”Trovo davvero preoccupanti le notizie che riceviamo dagli Stati Uniti negli ultimi giorni, e sembra che sia di nuovo una regione o una città a essere colpita. Sono sicuro che le autorità americane ora chiariranno se fosse necessario sparare in questo caso, se ci fosse davvero una minaccia per i funzionari coinvolti. In ogni caso, devo dire che trovo questo livello di violenza e tensione negli Stati Uniti a dir poco preoccupante”, ha detto Merz, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa ad Amburgo.

