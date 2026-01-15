Minnesota, Noem: Trump invocherà Insurrection Act se vuole

giovedì, 15 Gennaio , 26

Ischia, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia

(Adnkronos) - Bevono acqua in bottiglia, quattro studenti...

Serie A, oggi Como-Milan – Diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in...

Referendum giustizia, il sondaggio: sì al 48,7% e no al 30%

(Adnkronos) - I Sì al referendum sulla riforma...

Sordi, Gasparri: “personaggi attualissimi, ha anticipato crisi giustizia”. Verdone: “Sdrammatizzava la vita”

(Adnkronos) - “I personaggi di Alberto Sordi hanno...
minnesota,-noem:-trump-invochera-insurrection-act-se-vuole
Video NewsMinnesota, Noem: Trump invocherà Insurrection Act se vuole
Redazione-web
Di Redazione-web

“Suo diritto costituzionale, a lui decidere se intende utilizzarlo”

Washington, 15 gen. (askanews) – La Segretaria per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, rivolgendosi ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca, ha detto di non sapere se il presidente Usa Donald Trump intenda invocare una legge di emergenza, l'”Insurrection Act” che consente il dispiegamento dell’esercito sul territorio nazionale, mentre le proteste sconvolgono il Minnesota dopo che un agente federale ha ucciso una donna la scorsa settimana durante una retata anti-immigrati. “Penso che il Presidente abbia questa opportunità in futuro. È un suo diritto costituzionale e sta a lui decidere se intende utilizzarlo”, ha detto Noem. Alla domanda se sia probabile che Trump invochi l’Insurrection Act, ha risposto: “Non lo so”.

