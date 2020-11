Mino Magli choc a Live Non è la D’Urso: “Elisabetta Gregoraci è falsa” | Video Mediaset

Nuove rivelazioni choc di Mino Magli su Elisabetta Gregoraci a Live Non è la D’Urso.

Lo stilista torna nel salotto di Barbara D’Urso per parlare della sua relazione con la showgirl calabrese. “Vorrei precisare: sono stato massacrato in questi giorni sui social. Voglio chiarire una volta e per sempre che sono uscito fuori dopo 13 anni, ma prima di espormi ho provato a mandare dei messaggi ad Elisabetta” – racconta Magli spiegando che, dopo aver cercato di contattare privatamente Elisabetta senza ricevere alcuna risposta, ha deciso di uscire pubblicamente. Perchè l’ha fatto? “Nel periodo in cui Elisabetta mostrava tutto questo amore scopro che c’è un condominio, c’è tutta sta filastrocca, non sono stato io ad umiliare Gregoraci e Briatore, ma lei a me. Voglio un confronto con lei perchè ha mentito” – precisa lo stilista che descriva la Gregoraci come una “falsa”.

Ecco il video Mediaset con le rivelazioni di Mino Magli su Elisabetta Gregoraci.

