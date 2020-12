Mino Maglio ossessionato da Elisabetta Gregoraci? | Video Mediaset Live Non è la D’Urso

Mino Magli torna ancora una volta a Live Non è la D’Urso per parlare di Elisabetta Gregoraci. La ex moglie di Flavio Briatore ha affidato agli avvocati la gestione della cosa, ma Magli non ci sta e nel salotto di Barbara D’Urso racconta: “conosco la famiglia di Elisabetta in virtù del rapporto che avevo col padre, andavo a pesca con lui”.

Diversi ospiti del parterre però sono straniti dal comportamento dell’uomo. Sia Eleonora Giorgi che Costantino della Gherardesca precisano: “lei è ossessionato dalla Gregoraci”, ma Magli conclude dicendo: “sto chiedendo un confronto, un incontro per chiarire delle situazioni e visto che lei mi ha accusato“.

Ecco il video Mediaset con le parole di Mino Magli.

