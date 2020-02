Minore a bordo di un treno della Cumana con una pistola giocattolo: panico tra i viaggiatori

Il giovane, che si viaggiava su un convoglio affollato anche a causa della partita Napoli-Barcellona, è stato bloccato e condotto in caserma dai carabinieri

Ha seminato il panico su un convoglio della Cumana esibendo una pistola giocattolo, ed è stato poi fermato dai carabinieri che lo hanno condotto in caserma. E’ un giovanissimo, quasi certamente minorenne (non è stata ancora resa nota l’età precisa), l’autore della ‘bravata’ che ieri ha provocato paura a bordo di un treno nel tratto Mostra-Fuorigrotta, su una delle corse straordinarie predisposte dall’Eav per agevolare il flusso degli spettatori diretti al San Paolo per Napoli-Barcellona.

“Amareggia – dice il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio – che atti di incosciente vandalismo possano turbare uno sforzo supplementare del trasporto pubblico a favore della collettività.

