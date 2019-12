Minotti: “Napoli bravo a crederci fino alla fine. Ci sono ancora delle lacune, manca un vero regista”

Lorenzo Minotti, ex calciatore e commentatore tecnico, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live su Radio Marte, per parlare della vittoria in extremis del Napoli al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

LE PAROLE

Sulla partita

“Il Napoli è andato a vincere a Reggio Emilia nonostante sembrava essere in difficoltà. Nel primo tempo sembrava essere il vecchio Napoli, poi nella ripresa il Sassuolo è calato e la squadra azzurra si è imposta. Il Napoli è stato bravo a crederci, aveva voglia di vincere ed ha sfruttato al meglio l’episodio finale”.

Ci sono ancora delle lacune

“Il Napoli ha una lacuna che si porta dietro da inizio stagione: un regista. Manca un centrocampista che sappia accelerare, tenere palla, imporre il gioco e nonostante si provi ad adattare un calciatore piuttosto che un altro, si sente che manca qualcosa. Poi, la partenza di Albiol non è stata adeguatamente sostituita perché Manolas è calciatore differente e molto più simile a Koulibaly”.

