minuto-bauli-sbarca-a-milano

Le parole di Enrico Bauli e Davide Castagnaro

Milano, 17 mag. (askanews) – “Un minuto può cambiare il tuo giorno”: con questo leit motiv Bauli sceglie Milano. La storica pasticceria veronese apre il suo primo store nel centro della città, a pochissimi minuti a piedi dal Duomo, e presenta minuto Bauli, il nuovo modo di gustare il pandoro. Della scelta di Milano e dello sviluppo dell’azienda ne abbiamo parlato con il vice presidente Enrico Bauli. “Milano l’abbiamo scelto perché è una piazza interessantissima, molto dinamica ed aperta a nuovi format. È una bella sfida per noi, siamo pronti ad espanderci sia nelle città italiane ma anche all’estero. Abbiamo un locale a Vienna che ci sta permettendo di imparare molte cose e siamo pronti ad andare all’estero seguendo le opportunità che si presenteranno di volta in volta. Ogni città ha le sue dinamiche e con attenzione faremo ciò che sarà giusto”. Minuti Bauli nasce dall’antica ricetta del pandoro: lievitato, sfornato e farcito con creme e composte di frutta direttamente nel punto vendita. Un’esperienza alla quale il consumatore del pandoro non era abituato. Ce lo ha spiegato il pasticciere Davide Castagnaro. “Abbiamo voluto trasformare e trasportare l’esperienza del Pandoro Bauli che tutti conoscono, e dopo quasi 100 anni riportiamo l’arte pasticcera all’interno dei punti vendita. Lo abbiamo fatto partendo dal lievito naturale che è il cuore pulsante della nostra azienda per andare a trasformarlo in un prodotto freschissimo e super fragante”. La tradizione del passato unita all’innovazione del presente e del futuro: con questa visione Bauli punta anche su Milano.