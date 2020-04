Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito a Gattuso e ai suoi gusti in fatto di calciomercato. Di seguito le parole dell’ex ds.

Mirabelli: “Gattuso stravede per Calhanoglu. C’è anche Bonaventura”

Bonaventura è un calciatore di livello alto, potrebbe fare molto bene a Napoli. Lo scorso anno non è andato benissimo per colpa di un infortunio molto lungo, ma la sua tecnica e la professionalità lo rendono un centrocampista da Nazionale. Sono sicuro che si riprenderà: le sue caratteristiche non dispiacerebbero a Gattuso, sono sicuro che gli piacerebbe riaverlo. Anche se sono sicuro anche su un altro rossonero: Calhanoglu. Il turco è sempre stato uno dei preferiti dell’ex Milan.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post Mirabelli: “Gattuso allenerebbe volentieri Bonaventura. Piace anche Calhanoglu” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento