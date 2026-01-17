sabato, 17 Gennaio , 26
Miretti cade in area, arbitro revoca rigore: proteste in Cagliari-Juventus

Calcio di rigore revocato alla Juventus nella sfida contro il Cagliari, valida per la 21esima giornata di Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, ai bianconeri è stato assegnato un penaly per fallo di Mazzitelli su Miretti, ma dopo revisione al Var l’arbitro Massa è tornato sui suoi passi assegnando calcio di punizione per i sardi. Ma cos’è successo all’Unipol Domus? 

Succede tutto al 15′ del primo tempo. Una palla vagante in area diventa un assist per Miretti, che si inserisce, controlla il pallone e cade dopo il ritorno di Mazzitelli, che va a contrasto con il centrocampista bianconero e lo fa cadere a terra. L’arbitro Massa non ha dubbi e indica il dischetto, provocando le immediate proteste dei giocatori del Cagliari. 

Il direttore di gara viene quindi richiamato al Var, dove revoca il calcio di rigore e assegna punizione per i padroni di casa. Le immagini mostrano infatti che Mazzitelli mette il piede davanti a Miretti, che lo calcia, nel tentativo di trovare il pallone, prima di cadere a terra dolorante. Fallo quindi dell’ex Genoa, non calcio di rigore. 

 

