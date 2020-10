Mirko Scarcella, le parole di Gianluca Vacchi sul guru di Instagram | Video Mediaset

Le Iene tornano ad occuparsi di Mirko Scarcella, il guru di Instagram protagonista di uno speciale in onda lunedì 12 ottobre in prima serata su Italia 1. In anteprima ecco alcune rivelazioni di Gianluca Vacchi, ex amico di Scarcella, che rivela: “è un ciarlatano”. Il suo nome, infatti, associato a grandi star del calibro di Kim Kardashian e Donald Trump in realtà non è conosciuto dai diretti interessati. Come mai?

Tutte la verità nello speciale de Le Iene di lunedì 12 ottobre in onda dalle 21:10 su Italia1.

Ecco il video Mediaset dell’anteprima del servizio a Le Iene.

