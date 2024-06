mirkoeilcane,-parte-da-trento-“la-musica-contemporanea-mi-butta-giù”

Dal 21 giugno al via tour estivo, annunciate le prime date

Roma, 20 giu. (askanews) – Mirkoeilcane ha annunciato le prime date del tour estivo che prenderà il via il 21 giugno dal Teatro Capovolto di Trento. Dopo le presentazioni di Milano, Roma e Firenze, Mirkoeilcane attraverserà l’Italia per portare dal vivo le canzoni del suo nuovo disco.

L’artista farà poi tappa il 16 luglio a Tolentino (MC) per la Festa della birra; il 4 agosto a Castelbasso (TE) per Castelbasso Borgo della Cultura; il 9 agosto Imperia per Unplugged Festival; il 10 agosto Roccadaspide (SA) per Festival dell’Aspide e il 31 agosto Sinigo (BZ) per il Qui Festival.

“La musica contemporanea mi butta giù” è un album di cantautorato ironico ed elegante, dodici tracce in grado di mettere in risalto le capacità di scrittura di un artista che negli anni ha saputo fare della parola una delle sue armi migliori, ottenendo riconoscimenti importanti come il premio della critica “Mia Martini” e quello per il miglior testo assoluto “Sergio Bardotti” per il brano “Stiamo tutti bene”, presentato nella sezione Nuove Proposte del 68° Festival di Sanremo, a cui poi è seguita la Targa Tenco 2018 per la “Miglior canzone”.

Prodotto artisticamente da Daniele Mafio Tortora, noto per il suo lavoro con artisti come Afterhours, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Diodato e molti altri, il disco vede la partecipazione di due ospiti d’eccezione: Giobbe Covatta, nel brano “Secondo Giobbe”, un monologo tagliente, divertente e al contempo serio sulla religione e le sue incoerenze, e Daniele Silvestri, che oltre a prendere parte al featuring nel brano “Serie B” ha collaborato attivamente agli arrangiamenti e alla co-produzione del brano “In equilibrio”.