Missile Iran colpisce edificio in Israele, 8 morti
Missile Iran colpisce edificio in Israele, 8 morti

L'attacco a Bet Shemesh

Bet Shemesh, 1 mar. (askanews) – È salito a otto morti il bilancio del crollo di un edificio nel centro di Israele, provocato da un "colpo diretto" di un missile iraniano. Lo hanno indicato i servizi di soccorso."Nella zona di Bet Shemesh, i soccorritori e gli operatori sanitari hanno constatato la morte di otto persone", ha annunciato il Magen David Adom, l'equivalente israeliano della Croce Rossa, in un comunicato, precisando di aver evacuato 28 feriti, di cui due in gravi condizioni.

Iran, Tajani: Crosetto? Non sapevo. Noi avvisati a attacco iniziato

