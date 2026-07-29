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Missili iraniani contro la Giordania, Usa e Arabia Saudita colpiscono in Iraq
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Missili iraniani contro la Giordania, Usa e Arabia Saudita colpiscono in Iraq

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ROMA – Un’escalation dopo l’altra. Mentre Trump a Washington parla con Zelensky e Netanyahu, nella notte Stati Uniti e Arabia Saudita hanno condotto attacchi congiunti contro milizie irachene sostenute dall’Iran, e l’esercito iraniano ha dichiarato di aver lanciato missili contro obiettivi militari americani nella regione. Era una fase di calma apparente. Era, appunto.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato che le forze americane e saudite hanno colpito nelle prime ore di oggi gruppi filo-iraniani nell’Iraq orientale, in risposta a oltre 30 attacchi di droni registrati nelle ultime 72 ore. Secondo il Comando Centrale, le Guardie Rivoluzionarie avevano ordinato di colpire “le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite”.

Riyad ha spiegato di aver reagito dopo che le milizie irachene sostenute da Teheran avevano preso di mira i propri impianti petroliferi. Il ministero degli Esteri saudita, in una dichiarazione diffusa dai media statali, ha precisato che il regno non cerca l’escalation, ma non esiterà a rispondere a qualsiasi aggressione.

Si tratta di un coinvolgimento raro per l’Arabia Saudita dall’inizio del conflitto, finora avevano evitato di diventare un belligerante diretto, pur avendo condotto attacchi segreti contro l’Iran in risposta alle aggressioni subite. Operazioni che il governo saudita non ha mai riconosciuto ufficialmente.

Di rappresaglia in rappresaglia, le Guardie Rivoluzionarie hanno lanciato missili contro obiettivi militari statunitensi in Giordania. L’esercito giordano ha reso noto di aver intercettato e abbattuto cinque missili iraniani. In un’altra dichiarazione, le Guardie Rivoluzionarie dicono di aver colpito tre petroliere che, ignorando gli avvertimenti ricevuti, avevano proseguito su quella che Teheran definisce una rotta “illegale”.
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