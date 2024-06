missili-su-campo-di-sfollati-a-rafah,-almeno-25-morti

Il testimone: morti bambini, anziani e donne

Milano, 22 giu. (askanews) – È di almeno 25 morti e 50 feriti il bilancio delle vittime di un attacco israeliano sul campo profughi nella zona Mawasi di Rafah: lo ha reso noto il Ministero della Sanità del Territorio costiero. I parenti di alcune delle vittime parlano di un massacro da parte dell’esercito israeliano che avrebbe preso di mira le tende degli sfollati di Gaza.”Eravamo seduti in silenzio e siamo stati sorpresi da un attacco missilistico, abbiamo corso, hanno colpito qui, come potete vedere, come potete vedere in questo campo, c’erano bambini, donne e anziani, è una strage”, racconta Abou Ahmad, residente di Rafah.”E’ stato davvero straziante da vedere. C’erano pezzi di carne smembrata, sangue, schizzi di sangue su tutto il pavimento. Dio mi basta ed è il nostro unico garante”, ha aggiunto Ayman Totah.