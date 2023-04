Missione Juice, Esa: lancio riprogrammato a domani

Il 14 aprile alle 14.14 ora italiana dallo spazioporto di Kourou

Roma, 13 apr. (askanews) – L’Agenzia spaziale europea conferma che il lancio della missione Juice è stato riprogrammato per domani, venerdì 14 aprile, alle 14.14 ora italiana dalla base di Kourou in Guyana francese.

Il lancio della missione europea diretta verso Giove e le sue lune Europa, Callisto e Ganimede, inizialmente previsto per oggi è stato rinviato a pochi minuti dal lancio per le condizioni meteo avverse con rischio di fulmini. Il veicolo di lancio Ariane 5 e Juice sono “in condizioni stabili e sicure”.

Ampio il coinvolgimento italiano in questa missione e in particolare dell’ASI, affiancata dalla comunità scientifica nazionale, per la quale sono stati realizzati 3 strumenti a guida italiana: il Radar RIME, la camera JANUS, lo strumento di Radio Scienza 3GM. Importante inoltre il coinvolgimento italiano per quanto riguarda la testa ottica dello strumento MAJIS (Moons and Jupiter Imaging Spectrometer), uno spettrometro iper-spettrale ad immagine per osservare le caratteristiche e le specie minori della troposfera di Giove nonché per la caratterizzazione dei ghiacci e dei minerali sulle lune ghiacciate. MAJIS, di responsabilità francese è stato realizzato con un accordo bilaterale tra ASI e CNES e vede la partecipazione dell’INAF nel coordinamento delle attività scientifiche dello strumento.

Gli strumenti sono stati realizzati grazie ad una grande collaborazione della comunità scientifica nazionale e dell’industria nazionale. La realizzazione degli strumenti vede il coinvolgimento sia di Thales Alenia Space Italia che di Leonardo. La prima si è occupata della realizzazione dello strumento RIME, del transponder in banda Ka di 3GM e dell’accelerometro HAA. La seconda ha assunto la responsabilità nella realizzazione dello strumento JANUS e della testa ottica di MAJIS. Di Leonardo sono anche i pannelli solari di JUICE, i più grandi mai realizzati per una missione interplanetaria con un’estensione di 85 metri quadrati.

continua a leggere sul sito di riferimento