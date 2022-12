Missione Mediterraneo: confronto istituzioni-imprese, tappa in Calabria

Il 19 dicembre a Lamezia Terme, promosso dal Dipartimento Sud Confsal

Roma, 13 dic. (askanews) – Prima tappa del progetto Missione Mediterraneo a Lamezia Terme il 19 dicembre promosso dal Dipartimento Sud Confsal per un confronto reale con Istituzioni, lavoratori ed imprese. Volto allo scenario imminente di investimenti del Mediterraneo e alle capacità di congiuntura economica, qualità e dignità del lavoro, per un Mezzogiorno europeo.

“Da molto tempo, paesi come Cina e India guardano e investono nel Mediterraneo, ritengo che l’Italia, debba aspirare ad un ruolo primario attenzionando gli investimenti innovativi alla creazione e allo sviluppo, per esempio, di poli logistici ed energetici sostenibili dell’intero complesso marittimo Mediterraneo”, sottolinea Maria Mamone, al suo esordio come Coordinatore nazionale del Dipartimento per il Sud Confsal.

Al centro del percorso il documento di Visione e programmazione all’esame del PNRR e dei Fondi di Coesione: il Dossier Calabria affinché si cerchi di ridare qualità e dignità al lavoro in un tempo dove il lavoro medesimo non protegge dalla povertà. Numerosi i relatori che dialogheranno, provenienti da realtà diverse che per la prima volta insieme, partiranno dal territorio calabro.

