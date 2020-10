“Mister, ci annoiamo. Torniamo in campo…!” – Così il Napoli rinuncia al riposo domenicale nella bolla

Secondo il programma settimanale varato da Mister Gattuso, oggi era prevista una domenica di riposo per il collettivo azzurro per quanto – bisogna riconoscerlo – nella ‘bolla’ di Castel Volturno sia difficile poter parlare concretamente di riposo mentale. E’ difficile staccare la spina se non puoi mettere il naso fuori dal centro tecnico. I calciatori giustamente si annoiano, anche se al tempo stesso non è facile per chi ama questo sport, avere un campo di calcio a disposizione e non scendere in campo.

Così, il collettivo azzurro, per ingannare il tempo, ha chiesto al tecnico di scendere in campo ugualmente. La squadra divisa in gruppi, ha svolto seduta di allenamento mattutino con successivo lavoro di scarico. Lo rivela il collega di Repubblica Marco Azzi.

