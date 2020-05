“Misura imponente, ora serve velocità”, dice Zingaretti

“Le persone vogliono soluzioni, non vogliono polemiche. Questa è la linea che il Partito democratico ha tenuto in queste settimane nel sostegno al Governo: affrontare e risolvere i problemi e far prevalere prima di tutto il bene comune”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti.

“Sono state corrette e coraggiose le scelte sul lockdown. Siamo stati i primi in occidente ad assumerci la responsabilità per misure severe che ora, adottate, stanno dando i frutti sperati”, aggiunge Zingaretti.

“Buoni sono stati i primi provvedimenti su emergenza e liquidità, corretti e migliorati poi dal un buon lavoro parlamentare.

