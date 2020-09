ROMA (ITALPRESS) – Ancora un importante riconoscimento internazionale all’aeroporto di Fiumicino per la lotta al contenimento del Covid-19. Skytrax, l’organizzazione internazionale di valutazione delle compagnie aeree e aeroporti in tutto il mondo, ha assegnato il punteggio massimo di 5 stelle per le misure e protocolli adottati dal “Leonardo da Vinci”.

Lo scalo di Fiumicino risulta il primo aeroporto al mondo a ricevere questa attestazione che si aggiunge alla Biosafety Trust Certification di Rina e all’Airport Health Accreditation di ACI (l’associazione internazionale che rappresenta più di 1.900 aeroporti nel mondo) assegnate di recente agli scali della Capitale.

Al termine dell’istruttoria,

L’articolo Misure anti-Covid, nuovo riconoscimento all’aeroporto di Fiumicino proviene da Notiziedi.

