MISURE PER IMPRESE E LAVORATORI: A POZZUOLI CONFRONTO TRA ISTITUZIONI, SINDACI E PROFESSIONISTI SULLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Ospite il presidente della commissione attività produttive della Campania, Giovanni Mensorio

Pozzuoli. Le novità fiscali e le nuove misure per imprese e lavoratori inserite nell’ultima Legge di Bilancio approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 30 dicembre 2025. Sarà questo il focus del convegno promosso dal “Centro Studi Officina Lavoro – O-Lab” e dall’Associazione Commercialisti Flegrei, in programma per mercoledì 18 marzo (ore 14:30) presso la sala convegni di Gesfor Academy in via Campana, 268. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, professionisti ed esperti per analizzare le principali novità introdotte dalla manovra finanziaria 2026, con particolare attenzione alle misure fiscali, agli strumenti di sostegno alle imprese e alle nuove disposizioni in materia di lavoro, welfare e sviluppo economico. Tra i temi principali al centro del dibattito ci saranno gli interventi sul reddito d’impresa e sul lavoro autonomo, le novità in materia di IVA e dichiarazioni fiscali, le misure sulla riscossione, gli incentivi agli investimenti e le principali disposizioni sul lavoro previste dalla legge di bilancio, con l’obiettivo di fornire a imprese e professionisti strumenti utili per interpretare e applicare correttamente le nuove norme.

Al convegno parteciperanno, tra gli altri, il presidente della III Commissione attività produttive della Regione Campania, Giovanni Mensorio; il Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, Ciro Fiola; il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, Matteo De Lise e i sindaci dei quattro comuni flegrei. «In un momento di grande instabilità e incertezza dello scenario economico internazionale, creare occasioni di confronto e approfondimento qualificato diventa ancora più importante. Gesfor Academy, ospitando questo convegno dedicato alle novità della Legge di Bilancio 2026, intende confermare il proprio ruolo di punto di riferimento per imprese, professionisti e operatori del territorio favorendo la diffusione di conoscenze e strumenti utili ad affrontare le trasformazioni normative ed economiche, contribuendo allo sviluppo del sistema produttivo e alla crescita delle competenze» spiega Nunzio Nicola Costagliola, Amministratore di Gesfor Academy.

La partecipazione all’evento attribuirà fino a quattro crediti formativi commisurati alle effettive ore di presenza validi per la formazione professionale continua e obbligatoria dei commercialisti e degli esperti contabili.