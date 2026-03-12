giovedì, 12 Marzo , 26
HomeNewsMISURE PER IMPRESE E LAVORATORI: A POZZUOLI CONFRONTO TRA ISTITUZIONI, SINDACI E...
News

MISURE PER IMPRESE E LAVORATORI: A POZZUOLI CONFRONTO TRA ISTITUZIONI, SINDACI E PROFESSIONISTI SULLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Ospite il presidente della commissione attività produttive della Campania, Giovanni Mensorio

Pozzuoli. Le novità fiscali e le nuove misure per imprese e lavoratori inserite nell’ultima Legge di Bilancio approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 30 dicembre 2025. Sarà questo il focus del convegno promosso dal “Centro Studi Officina Lavoro – O-Lab” e dall’Associazione Commercialisti Flegrei, in programma per mercoledì 18 marzo (ore 14:30) presso la sala convegni di Gesfor Academy in via Campana, 268. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, professionisti ed esperti per analizzare le principali novità introdotte dalla manovra finanziaria 2026, con particolare attenzione alle misure fiscali, agli strumenti di sostegno alle imprese e alle nuove disposizioni in materia di lavoro, welfare e sviluppo economico. Tra i temi principali al centro del dibattito ci saranno gli interventi sul reddito d’impresa e sul lavoro autonomo, le novità in materia di IVA e dichiarazioni fiscali, le misure sulla riscossione, gli incentivi agli investimenti e le principali disposizioni sul lavoro previste dalla legge di bilancio, con l’obiettivo di fornire a imprese e professionisti strumenti utili per interpretare e applicare correttamente le nuove norme.

Al convegno parteciperanno, tra gli altri, il presidente della III Commissione attività produttive della Regione Campania, Giovanni Mensorio; il Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, Ciro Fiola; il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, Matteo De Lise e i sindaci dei quattro comuni flegrei. «In un momento di grande instabilità e incertezza dello scenario economico internazionale, creare occasioni di confronto e approfondimento qualificato diventa ancora più importante. Gesfor Academy, ospitando questo convegno dedicato alle novità della Legge di Bilancio 2026, intende confermare il proprio ruolo di punto di riferimento per imprese, professionisti e operatori del territorio favorendo la diffusione di conoscenze e strumenti utili ad affrontare le trasformazioni normative ed economiche, contribuendo allo sviluppo del sistema produttivo e alla crescita delle competenze» spiega Nunzio Nicola Costagliola, Amministratore di Gesfor Academy.

La partecipazione all’evento attribuirà fino a quattro crediti formativi commisurati alle effettive ore di presenza validi per la formazione professionale continua e obbligatoria dei commercialisti e degli esperti contabili.

Previous article
“Colpite navi posamine iraniane a Hormuz”, ma sale prezzo del greggio

POST RECENTI

News

Bankitalia, a gennaio limatura tassi prestiti a imprese, credito accelera

In lieve aumento i tassi sui nuovi mutui Nel mese di gennaio, in Italia, si è registrato un incremento dei tassi di interesse sui prestiti bancari,...
News

Confartgianato: export alimentare +4,3%, ma mancano 68mila lavoratori

Report illustrato alla Camera durante il convegno “Intelligenza artigiana a tavola” Il comparto alimentare sta ottenendo notevoli risultati sia in Italia che all’estero, con un incremento...
News

Il Centro Commerciale Campania introduce la Silent Hour per uno shopping più inclusivo

Il Centro Commerciale Campania, introduce la Silent Hour, una nuova iniziativa che si inserisce nel quadro delle politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa Act4Good, il programma globale attraverso cui...
News

Salviamo il Viareggio, esperti al forum Ussi

Dal Viareggio al mondo e viceversa: un solo appello: salviamo il calcio giovanile. Nasce un comitato di “salute pubblica” al termine di un forum sugli...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.