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Mit: al via nuove regole autovelox. 3150 attivi, 850 da omologare
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Mit: al via nuove regole autovelox. 3150 attivi, 850 da omologare

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Roma, 11 lug. (askanews) – “Alla luce delle nuove regole in vigore dalla mezzanotte di oggi riguardanti gli autovelox, si precisa che, allo stato attuale, i dispositivi attivi perché corrispondenti ai requisiti richiesti per l’omologazione, in quanto il prototipo rientra nell’elenco di cui all’allegato B del Decreto, sono circa 3150”. E’ quanto si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con le nuove regole.

“Per i rimanenti dispositivi, circa 850 unità, i produttori dovranno richiedere l’omologazione del prototipo producendo la documentazione integrativa prevista nell’allegato tecnico A” precisa il Ministero.

“Soddisfazione del ministro Salvini – prosegue la nota – per il quale l’obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini”.

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