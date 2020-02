Mit Reap, Graded vola in UK con il team campano

Graded, azienda napoletana attiva da oltre 60 anni nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti energetici ad alta efficienza sia per il settore pubblico che per quello privato, prosegue il proprio impegno sul fronte della ricerca. Dal 27 al 30 gennaio scorsi l’azienda guidata da Vito Grassi ha preso parte alla Leeds University, Nexus Centre, nel Regno Unito, al terzo workshop del MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program – MIT REAP, il programma di accelerazione imprenditoriale che coinvolge il Massachusetts Institute of Technology (MIT) nel disegno di una strategia di sviluppo della Campania.

A rappresentare la società partenopea è stata la responsabile organizzativa e operativa, Ludovica Landi, nel team campano assieme ai docenti del DISAQ / Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università Parthenope di Napoli Marco Ferretti, Adele Parmentola e Eva Panetti, la dirigente della Regione Campania Raffaella Farina, il vicedirettore generale di BPER Banca, Pierpio Cerfogli.

Il programma della quattro giorni ha previsto un tour guidato nell’ecosistema innovativo di Leeds, con particolare riferimento alle realtà hi-tech di riconversione industriale nei settori Tessile (Creative hub at AW Hainsworth Ltd; Future Fashion Factory); FinTech (Santander Workcafe; CPP Group; Avenue hq); Healthcare (NHS Horizon Conference Centre; Co>Space North, Platform); Smart Mobility (Virtuocity; Arup; Nexus, Leeds featuring Connected Places Catapult). Nel corso del workshop il team campano ha approfondito con la faculty del Mit una serie di temi fondamentali per la messa a punto di un piano integrato di sviluppo: metodologie di implementazione e monitoraggio della strategia regionale; innovazione e imprenditorialità inclusiva; indicatori di progresso sociale; percezione imprenditoriale del capitale di rischio. Il progetto si concluderà quest’anno con un ultimo workshop internazionale in programma per il mese di giugno.

