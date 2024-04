Mitsubishi porta cambiamento radicale connettività con nuovo ASX B-SUV

Veicolo per automobilisti che apprezzano tecnologia avanzata e design moderno

Roma, 23 apr. (askanews) – In seguito al lancio della nuova COLT, Mitsubishi Motors Europe sta rivoluzionando il segmento dei B-SUV con la presentazione del Nuovo ASX, un veicolo progettato e sviluppato per automobilisti che apprezzano la tecnologia avanzata, la connettività leader nel settore e il design moderno. Il Nuovo ASX – si legge in una nota – è stato ridisegnato per incorporare completamente il distintivo frontale ‘Dynamic Shield’ di Mitsubishi Motors, integrando il DNA del marchio e rafforzando le caratteristiche SUV del veicolo. Il Nuovo ASX (‘Active Sports X-over’) introduce tecnologia di infotainment innovativa leader nel settore, e app mobili con Google integrato. Sviluppato in collaborazione con l’Alleanza, migliora l’esperienza di possesso e rafforza la sua posizione nel cuore del segmento europeo B SUV.

‘La competitività del Mitsubishi ASX è notevolmente potenziata con una maggiore integrazione del design del marchio e un importante passo avanti nel mondo della digitalizzazione e della connettività’, ha dichiarato Frank Krol, Presidente & CEO di Mitsubishi Motors Europe. ‘Avere Google integrato significa che il Nuovo ASX migliora l’esperienza digitale del conducente all’interno dell’auto e non solo: grazie all’app My Mitsubishi Motors il cliente potrà controllare in tempo reale la sua vettura su numerose funzionalità’.

Sviluppato per l’Europa e basato sulla piattaforma CMF-B dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, il Nuovo ASX offre una vasta gamma di opzioni di propulsione elettrificate, tra cui la tecnologia Full Hybrid (HEV) e la tecnologia Mild Hybrid, motori a combustione avanzati ed efficienti, nonché una suite completa di tecnologie di sicurezza e comfort per proteggere e supportare il conducente e gli altri occupanti. Il tutto è supportato dall’Impegno di Assistenza Mitsubishi, che include una garanzia di fabbrica quinquennale, 100.000 km, che offre tranquillità ai clienti e differenzia il Nuovo ASX da molti dei suoi concorrenti, mettendo in evidenza la reputazione del marchio per qualità e affidabilità. Il Nuovo ASX sarà prodotto presso lo stabilimento di Valladolid della Renault in Spagna, con produzione che inizia a maggio 2024; il lancio nel mercato italiano è previsto a fine giugno 2024.

Design e rifiniture Il design del Nuovo ASX incorpora completamente il distintivo frontale ‘Dynamic Shield’ di Mitsubishi Motors, conferendo un aspetto sicuro, robusto e dinamico.

Il profilo laterale del veicolo combina una silhouette fluida con spalle larghe e alte, un’andatura sicura e potenziata dalla scelta di cerchioni da 17′ o 18′. I cerchi in acciaio da 17′ includono un coprimozzo appositamente progettato per questa vettura, mentre i cerchi in lega nera Diamond da 18′ sottolineano un design unico. L’estetica posteriore completa la versatilità sportiva del design. Le luci sono stilisticamente distintive e, come per i fari anteriori, completamente a LED. Sia il nome ASX che la scritta ‘Mitsubishi’ – scolpita sul portellone – sono evidenti sul nuovo modello della casa giapponese. L’esterno del SUV è migliorato da una serie di rifiniture nero lucido, nonché cromature brillanti sulle versioni INFORM*, INVITE*, INTENSE* E INSTYLE*, incluse la piastra parasassi anteriore e posteriore, e le modanature laterali, per una finitura robusta (*I nomi delle linee di rifinitura e le specifiche possono variare a seconda del mercato).

Il nuovo ASX è disponibile con una scelta di cinque colori su tutti i livelli di allestimento: metallic Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue, e Steel Grey. Mentre negli allestimenti INTENSE e INSTYLE è possibile richiedere anche un tetto Onyx Black metallizzato in combinazione con ogni opzione per offrire un’estetica bicolore differenziata.

All’interno del Nuovo ASX, il design è versatile e pronto per qualsiasi avventura. L’ingresso e l’uscita sono agevolati grazie all’altezza del punto vita del veicolo. Una volta dentro, sono disponibili una selezione di opzioni di tessuto e pelle a seconda del livello di allestimento scelto, mentre i sedili e il volante riscaldati assicurano il massimo comfort durante i mesi invernali. L’interno del Nuovo ASX è illuminato dalla luce naturale grazie al grande tetto apribile panoramico. Largo 690 mm, ha tre opzioni di apertura intermedie, tutte facilmente controllate tramite un comando posizionato sopra il retrovisore interno. Quando aperto completamente, il tetto si ritrae di 315 mm.

Comfort, versatilità e praticità sono integrati; la panca scorre in avanti di 16 cm, consentendo ancora più spazio e stoccaggio nel bagagliaio o maggiore spazio per le gambe: ciò equivale a una capacità aggiuntiva di 69 litri (VDA) di capacità di carico oltre ai 332 litri (VDA) standard con i sedili nella posizione anteriore. Ed è standard su tutti i livelli di allestimento. La funzionalità quotidiana del Nuovo ASX è evidenziata dalle ampie opzioni di stoccaggio disponibili nell’abitacolo: la scatola portaoggetti, il bracciolo centrale e i vani portaoggetti delle portiere forniscono oltre 22 litri di spazio.

Digitalizzazione e connettività Il Nuovo ASX rappresenta un cambiamento radicale nella connettività, offrendo ai conducenti un maggiore controllo del veicolo e un’integrazione senza soluzione di continuità nella loro vita quotidiana. Il Nuovo ASX è dotato di Google integrato e dell’app My Mitsubishi Motors, che consente agli utenti di accedere a diagnostiche in tempo reale operazioni remote e funzionalità di ricerca del veicolo, tra le altre caratteristiche.

Con Google integrato, i conducenti hanno accesso ad app e servizi come Google Maps e altro su Google Play. Incluso anche Google Assistant nel veicolo, che può essere utilizzato per navigare, trasmettere contenuti multimediali, effettuare chiamate telefoniche e inviare messaggi di testo, controllare le funzionalità del veicolo e altro ancora. Google integrato sarà gradualmente introdotto nella gamma di prodotti Mitsubishi Motors in Europa nei prossimi anni. L’integrazione di una suite completa di servizi connessi è rafforzata dall’introduzione dell’app mobile My Mitsubishi Motors, che offre informazioni rilevanti e servizi remoti in un’app facile da usare e disponibile su App Store e Google Play.

Il sistema di infotainment del Nuovo ASX è incentrato sul grande schermo verticale ad alta risoluzione da 10,4′. Fornisce tutte le informazioni di cui gli occupanti hanno bisogno con chiarezza completa grazie al display ad alta risoluzione da 960 x1.280 pixel, 150DPI, che si tratti di replicazione wireless dello smartphone per accedere alle informazioni sulla mappatura o a una serie di altre app. Gli smartphone possono anche essere caricati senza fili per una maggiore comodità. E per migliorare la qualità del suono, il Nuovo ASX include un sistema audio premium Harman Kardon, per un’esperienza audio a 10 canali e 410W offre bassi chiari e incisivi e medi e acuti fluidi e dettagliati.

La digitalizzazione della cabina del Nuovo ASX è ulteriormente potenziata dal display cluster configurabile da 7′ o dal Display Driver Digitale da 10′, che consente al conducente di personalizzare lo schermo, permettendo di replicare le istruzioni di navigazione. Entrambi offrono una vasta gamma di informazioni, mettendo i dati più importanti direttamente di fronte al conducente.

Il livello di interazione e controllabilità nel Nuovo ASX include la possibilità per gli occupanti di personalizzare l’esperienza a bordo modificando l’illuminazione ambientale con una gamma di colori per evidenziare il design interno e abbinare il loro umore. Mentre il sistema Drive Mode di Mitsubishi Motors, controllato tramite SDA, consente al conducente di personalizzare la risposta dello sterzo, il controllo dinamico del telaio e la distribuzione della potenza di trazione oltre alle modalità predefinite Comfort, Eco e Sport.

Come altri dispositivi intelligenti, il Nuovo ASX continuerà ad essere aggiornato, anche dopo l’acquisto. Nuove app, funzioni e aggiornamenti saranno distribuiti in modo continuo, compresi quelli software OTA (Over The Air) remoti per migliorare l’esperienza dell’infotainment.

Oltre alla nuova gamma di sistemi di digitalizzazione e infotainment, rimane disponibile la funzione eCall. In caso di incidente o quando viene premuto il pulsante eCall, il veicolo contatta automaticamente il corrispondente Punto di Risposta di Sicurezza Pubblica (PSAP), inviando informazioni sulla posizione e sui sensori in modo che i servizi di emergenza possano rispondere il più rapidamente possibile.