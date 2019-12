Mkhitaryan: “Quando mi è stata proposta la Roma non c’ho pensato due volte. Obiettivo Champions”

​Henrikh Mkhitaryan, centrocampista offensivo della ​Roma in prestito alla formazione capitolina dall’Arsenal, ha rilasciato un’intervista al giornale armeno Vivaro facendo un primo bilancio sulla sua esperienza in giallorosso e spiegando i motivi che l’estate scorsa l’hanno spinto a trasferirsi in Italia. “Perché ho scelto la Roma? All’Arsenal mi avevano fatto delle promesse all’inizio della stagione ma dopo due settimane già non erano state mantenute. Così quando Raiola mi ha chiamato per… continua a leggere sul sito di riferimento