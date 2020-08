Mnuchin crede nell’accordo sul piano di stimoli negli Usa. E anche la borsa

AGI – Non è escluso che già questa settimana la Casa Bianca e i Democratici possano trovare un accordo sul nuovo pacchetto di aiuti, e questo nonostante due settimane di discussioni tese in vista delle elezioni presidenziali e quattro ordini esecutivi di Donald Trump.

I mercati ci credono: nonostante le tensioni Usa-Cina, Wall Street prosegue positiva dopo aver dato un’accelerata anche alle Borse europee in chiusura. Steve Mnuchin ha esortato i democratici ad essere “ragionevoli” per raggiungere un compromesso, ma il suo non è stato un discorso completamente accomodante: se il loro atteggiamento è ‘preferiamo non arrenderci piuttosto che trovare un accordo’,

