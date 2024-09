Mobilità, ambiente e cultura al centro di assemblea Regio Insubrica

Associazione enti pubbici che si occupa di rapporti Italia-Svizzera

Milano, 26 set. (askanews) – Un rinnovato impegno per affrontare insieme le problematiche transfrontaliere con particolare attenzione ai temi della mobilità, dell’ambiente e della cultura. Questo il messaggio emerso oggi dall’assemblea annuale della Comunità di lavoro Regio Insubrica svoltasi al Teatro Sociale di Bellinzona (Svizzera). Erano presenti i consiglieri regionali lombardi Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia), Angelo Orsenigo (PD), Luigi Zocchi (Fratelli d’Italia) e Silvana Snider (Lega) e l’Assessore agli Enti Locali e Montagna Massimo Sertori.

“Dopo cinque anni – ha sottolineato Giacomo Zamperini, Presidente della Commissione Speciale per i rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera – abbiamo ripreso i rapporti tra le assemblee legislative di Lombardia e Ticino con l’incontro a Milano dello scorso 8 luglio. Lo considero un segnale importante di una rinnovata volontà di cooperazione e di dialogo per risolvere i tanti problemi che abbiamo in comune. Il confine tra Regione Lombardia e Confederazione Svizzera non è una linea che separa, ma che ci unisce. I nostri territori, Piemonte compreso, possono trovare occasioni di crescita dal continuo confronto sulle modalità organizzative e su tematiche strategiche. Da soli si va più veloci, ma insieme si arriva più lontano: la storia di Regio Insubrica ne è una conferma”.

Giacomo Zamperini ha, infine, posto l’attenzione sui prossimi obiettivi: “A breve il Governo firmerà l’accordo sul cabotaggio su gomma che a livello territoriale intendiamo estenderlo alla navigazione lacuale. Tra gli altri temi da affrontare voglio ricordare quello urgente della gestione dei grandi carnivori e la necessità di fronteggiare la nuova minaccia della Bluetongue”.

“Regio Insubrica – ha sottolineato l’Assessore Massimo Sertori – garantisce un luogo permanente di dialogo e di rapporti interpersonali che sono essenziali per risolvere problemi complessi. Per quanto riguarda i bandi Interreg 2021-2027 valuteremo con particolare attenzione i progetti che abbiano una valenza strategica comprensoriale. I bandi sono stati semplificati anche grazie al lavoro fatto in Regio Insubrica”.

Regio Insubrica è un’associazione privata con soci pubblici (Comuni, Province, Enti di sviluppo territoriale) che si occupa di tematiche che interessano i rapporti tra Italia e Svizzera. Vi fanno parte le Province italiane di Novara e Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, di Como, Lecco e Varese in Lombardia e il Canton Ticino (CH). Nel corso dell’assemblea odierna si è svolto il passaggio di consegne tra la presidenza 2024 in capo al Sottosegretario di Regione Piemonte Alberto Preioni e quella del 2025 che sarà gestita dal Consigliere di Stato del Canton Ticino Norman Gobbi. Sono stati accolti, inoltre, come nuovi soci i comuni di Bellinzona e Morbio Inferiore in Ticino e Lecco e Centro Valle Intelvi in Lombardia.

Tra le iniziative in programma per l’anno prossimo, trentennale di fondazione di Regio Insubrica, il Segretario Generale Francesco Quattrini ha annunciato l’organizzazione di un’assemblea dei parlamentari nazionali italiani ed elvetici eletti nelle aree di confine.